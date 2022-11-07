NASAMS ve Aspide sistemleri Ukrayna sınırlarında

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, NASAMS ve Aspide hava savunma sistemlerinin ülkesine ulaştırıldığını duyurdu.

Reznikov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesine yeni hava savunma sistemleri getirildiğini belirterek, Norveç ile ABD ve İspanya'ya bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür etti.

NASAMS ve Aspide hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı

Oleksii Reznikov, "NASAMS ve Aspide hava savunma sistemleri Ukrayna'ya geldi. Bu silahlar Ukrayna ordusunu önemli ölçüde güçlendirecek ve hava sahamızı daha güvenli hale getirecek. Bize saldıran düşmanın hedeflerini imha etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.