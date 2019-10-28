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NASA’nın keşif aracından Mars’ta selfi

NASA’nın keşif aracı, Kızıl Gezegen’deki olası yaşam belirtilerini tespit etmek için toprak örneklerini toplarken “selfie” çekti.

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Nefes kesen fotoğraf, kil açısından zengin Glen Etive kraterinde ilk kez kimyasal deney yapıldığını gösteriyor. Ajansın internet sitesinde yer alan habere göre, Curiosity isimli aracın, zeminde iki delik açtığı görüldü. Delikler, “Glen Etive 1” ve “Glen Etive 2” diye adlandırıldı. Bilim insanları buradaki kayaç örneklerinde milyarlarca yıldır çıkarılmayı bekleyen bakteriyel yaşam kalıntıları görmeyi umuyor. Keşif aracı deliklerden çıkardığı maddeleri toz haline getirerek, gövdesindeki portatif laboratuvara koyuyor. NASA’daki bilim insanları SAM (Numune Analizi) adı verilen portatif laboratuvarda “ıslak kimya” deneyi yapmak için uygun bir yer bulma amacıyla 7 yıldır bekliyordu.  

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