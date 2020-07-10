10 Temmuz 2020 Cuma 12:46 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 12:51

Askeri analiz dergisi National Interest, ABD ordusunun 2040’lı yıllarda çıkması beklenen bir savaşa hazırlandığını iddia etti.. Bu kapsamda karada ve havada hareket eden robotları kontrol eden tanklar, yapay zeka temelli keşif ve hedefleme çalışmaları, saniyenin binde biri hızda gerçekleştirilecek saldırılar, karadan ve havadan ateşlenebilen lazerler ve şekil değiştirebilen otonom drone’lar üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Aksam.com.tr’nin haberi göre, ABD’nin Virjinya eyaletindeki Fort Eustis üssündeki özel bir grup uzman, birkaç on yıl sonrası için “Gelecek Konsepti” çerçevesinde silahlar, teknolojiler ve harp kabiliyetleri konularında çalışıyor.

ABD ORDUSUNUN GELECEĞİNİ İŞLEYEN EKİP: ATEŞLEME TAKIMI

ABD ordusunun “geleceğini işleyen” Gelecek Komutanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve kendilerine “Ateşleme Takımı” diyen Savaş Kabiliyetlerini Geliştirme Komutanlığı, yalnızca yeni silahlar geliştirmekle değil, bu silahların yeni savaş konseptleriyle aynı noktada buluşturulmasıyla da görevli bulunuyor.

“BUGÜN ‘KEŞKE’ DEYİP DOĞRU YERE YATIRIM YAPIYORUZ, 15 SENE GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR”

ABD Ordusu Gelecek Komutanlığı Başkanı General John Murray, bilim insanlarının yanı sıra silah teknolojileri uzmanları ve savaş stratejileri geliştirme ekiplerinden oluşan Ateşleme Takımı’nın faaliyetleriyle ilgili olarak şunları kaydetti:

“Önce geleceğin konseptini hazırlıyoruz, sonra ‘Keşke’ diyoruz. Belki o konsepti bugün gerçekleştiremiyoruz, ama bugün doğru noktalara yatırım yaparsak 15 sene sonra ‘keşke’miz gerçeğe dönüşebiliyor.”

“ODAĞIMIZDA 2040’LI YILLAR BULUNUYOR”

2040’lı yılların odak noktaları olduğunun altını çizen General Murray, “Teknoloji, ekonomi, küreselleşme ve demografik yapıların çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. 2040’lı yıllar odak noktamızda bulunuyor. Bu çerçevede kavram dünyamızı sınırlandırmamaya çalışıyoruz. Eğer geleceği doğru kavrarsanız, o günler geldiğinde ihtiyaç duyacağınız konseptleri ve materyalleri doğru tespit edebilirsiniz.” diye konuştu.