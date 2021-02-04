NATO: Afganistan'dan ayrılma hakkındaki kararı müttefikler birlikte vermeli

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 13:52 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 13:53

Stoltenberg, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Afganistan'dan çekilme konusundaki soruyu yanıtladı.

Bunun NATO müttefiklerinin birlikte vermesi gereken zor bir karar olduğunu belirten Stoltenberg, "Ne karar verirsek verelim bunun maliyetleri ve zorlukları olacak." dedi.

Stoltenberg, Afganistan'dan ayrılmaya karar verilirse barış sürecinin tehlikeye girebileceğini, son yıllarda terörle mücadelede elde edilen kazanımların kaybedilebileceğini ve Afganistan'ın yeniden uluslararası terörizm için güvenli bölgeye dönüşme riski bulunduğunu söyledi.

Kalma kararı verilmesi halinde ise Afganistan'da askeri operasyonlar yürüten NATO askerlerine karşı saldırıların artabileceğini belirten Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Benim NATO müttefiklerine mesajım şu: Ne karar vereceksek birlikte vermeliyiz. Afganistan'a birlikte gittik, mevcudiyetimizi birlikte ayarlamalıyız, doğru zaman geldiğinde birlikte çıkmalıyız. Taliban'a da şu mesajı vermek istiyorum; Taliban, özellikle El Kaide dahil olmak üzere uluslararası teröristlerle bağlarını kopartma taahhütlerini yerine getirmeli. Şiddetin azalması gerekiyor. Afganistan'da sivillere, gazetecilere yönelik şiddetin devam ettiğini görüyoruz. Sonuç olarak kararı birlikte vermeliyiz. Bu ay yapacağımız NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndaki ana konulardan biri de bu olacak."



Önceki ABD Başkan Donald Trump yönetimi, Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşma yapmış ve 15 Ocak 2021 itibarıyla ABD'nin Afganistan'daki asker sayısının 2 bin 500'e düşürülmesine karar vermişti. Yeni seçilen Joe Biden'ın yönetimi ise barış anlaşmasını yeniden inceleyeceğini açıklamıştı.

- "NATO ülkelerinin savunma harcamalarındaki artış sürmeli"

ABD'de Joe Biden'ın başkanlığa gelmesinden sonra savunma harcamalarının artırılması için NATO müttefiklerine yönelik baskının azalıp azalmayacağı sorulan Stoltenberg, NATO'nun güvenliğinin hem Kuzey Amerika hem de Avrupa'nın yan yana durmasıyla güçlendiğini söyledi.

"Son 4 yılda zorlu zamanlar geçirdiğimizi inkar etmek mümkün değil. Eski başkanla benim zor görüşmeler yaptığım da bir sır değil." diyen Stoltenberg, bu zor zamanlara rağmen birlikteliğin güçlü şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Stoltenberg, ABD'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinin ve Kanada'nın da savunma harcamalarını artırdığını aktararak "Bu yöndeki kararı Biden, eski Başkan Barack Obama'nın başkan yardımcısı olduğu dönemde 2014'te vermiştik. O zamandan beri düzenli şekilde harcamaların arttığını gördük. Bu devam etmeli." diye konuştu.