NATO, Baltık Denizi'nde yeni bir misyon başlatıyor

Rutte ve NATO ülkelerinin liderleri, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Baltık Denizi'ndeki "Rusya'nın gölge filosuyla mücadele önlemlerini" görüşmek üzere düzenlenen zirvede bir araya geldi.

Zirveye; Danimarka, Almanya, Letonya, Litvanya, Polonya ve İsveç liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Teknolojik Egemenlik, Güvenlik ve Demokrasiden Sorumlu üyesi Henna Virkkunen de katıldı.

Rutte, zirve sonrasında, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Estonya Başbakanı Kristen Michal ile düzenlediği ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde Baltık Denizi'nin altındaki telekomünikasyon kablolarını hedef alan sabotaj ve siber saldırılar gibi eylemlerin tekrarlanmasını engellemek için yeni bir misyon başlatıldığını duyuran Rutte, böylece bölgedeki NATO askeri varlığını ve gözetimi güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Rutte, "Baltık Nöbeti" isimli misyon kapsamında bölgede izleme ve caydırıcılığı güçlendirmek için fırkateynler, deniz devriye uçakları ve bir deniz insansız hava aracı filosu konuşlandırılarak askeri varlığın ve devriyelerin artırılacağını ifade etti.

Genel Sekreter Rutte, "Son 2 ay içerisinde Litvanya'yı İsveç'e, Almanya'yı Finlandiya'ya ve Estonya'yı Finlandiya'ya bağlayan kabloların zarar gördüğünü gördük. Bu, bölgenin güvenliği ve refahı için ciddi bir tehdittir. Deniz altı kabloları sadece enerji tedarikinde önemli bir rol oynamakla kalmıyor, aynı zamanda küresel internet trafiğinin yüzde 95'inden fazlası bu kablolar üzerinden iletiliyor. Bu altyapının korunması son derece önemlidir." diye konuştu.

- "ZOR DURUMA DÜŞERİZ"

Rutte ayrıca siber saldırılar, sabotaj ve ekonomik istikrarsızlaştırma gibi eylemleri kapsayan daha geniş kapsamlı "hibrit savaş" sorunu olduğuna değinerek "hibrit tehditlere" karşı savunma harcamalarının artırılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"NATO konvansiyonel askeri tehditlere karşı savunma kabiliyetine güvenmekle birlikte, savunma üretimi ve güvenliği alanındaki çabalarımızı arttırmalıyız." diyen Rutte, İttifak'ın başta Rusya ve Çin olmak üzere askeri kabiliyetlerini arttıran ülkelerden gelebilecek "tehditlere yanıt verebilmek" için savunma yatırımlarını arttırması gerektiğini söyledi.

Rutte, "Harcadığımız paraya ve Rusların harcadıkları parayla sahip oldukları satın alma gücüne baktığımızda, savunmaya harcadığımız parayı arttırmazsak ve savunma sanayisi ile savunma sanayisi tabanını geliştirmezsek gerçekten zor duruma düşeriz." dedi.

- "NATO'NUN BALTIK'TAKİ VARLIĞINI ARTTIRACAĞIZ"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, yaptırımları deldiğinden ve deniz altı kablolarına yönelik olası sabotajlar dahil, zarar verici eylemlerde bulunduğundan şüphelenilen filolara karşı "güçlü adımlar atılmaya devam edilmesi" gerektiği kaydetti.

Stubb, "Kritik altyapı tehlikede olduğunda güçlü bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. NATO'nun Baltık'taki varlığını artıracak ve bölgedeki faaliyetleri izlemek için modern teknolojilerin kullanımını geliştireceğiz. Sularımızın ve toplumlarımız için hayati önem taşıyan altyapının korunmasını sağlamaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Estonya Başbakanı Michal da "caydırıcılığın" önemine işaret ederek "Mesaj açıktır: Altyapımıza yönelik her türlü saldırıya güçlü bir karşılık verilecektir." dedi.

Michal, hasar gören altyapının onarılması için koordineli bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu kaydederek kabloların hızlı şekilde onarılabilmesinin bölgedeki dayanıklılığı ve güvenliği arttıracağını belirtti.

- BALTIK DENİZİ'NDEKİ GELİŞMELER

Rusya'nın, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan "gizli filo" kurduğu iddia ediliyor.

10 Ocak'ta Baltık Denizi'nde manevra yapamayan 99 bin ton petrol taşıyan 18 yaşındaki bir tankerin, Almanya'nın Rügen Adası'nın kuzeyine doğru sürüklendiği bildirilmişti.

Tankerin yaptırımları delmek için yük taşıyan Rus gölge filosunun bir parçası olduğu iddia edilmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Baltık Denizi'nde sürüklenen tankerle ilgili Rusya'yı suçlamıştı.

25 Aralık'ta ise Baltık Denizi altındaki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında da kesinti yaşandığı duyurulmuştu. Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen gemilerinden birinin geçtiğini iddia etmişti.

AB, kesintilerden Rusya'yı sorumlu tutarak Avrupa'nın kritik altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle bu ülkeye yönelik ek yaptırımlar hazırlanacağını, NATO ise bölgedeki askeri varlığını güçlendireceğini duyurmuştu.