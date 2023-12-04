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Dünya

NATO Denizaltı Gücü Komutanı Wall'dan Yunanistan'a ziyaret

NATO Denizaltı Gücü Komutanı Tümamiral Thomas Wall, ?unanistan'ı ziyaret etti.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 19:20 - Güncelleme:
NATO Denizaltı Gücü Komutanı Wall'dan Yunanistan'a ziyaret
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, iki günlük ziyaret kapsamında Wall, önce Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral İoannis Drimusis ile bir araya geldi.

Görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.

Wall, ziyaretin ikinci gününde ise Yunan Donanmasının ana karargahının da bulunduğu Salamis Deniz Üssü'ne giderek Koramiral Dimitrios-Eleftherios Katara'dan, buranın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İkili, Yunan denizaltılarının NATO misyonlarına katılımı konularını da görüştü.

  • NATO Denizaltı Gücü
  • Tümamiral Wall
  • Yunanistan ziyareti

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