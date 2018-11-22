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"ABD yaptırımlarına karşı İran ile birlikte mücadele edeceğiz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın İran’la birlikte ABD yaptırımlarından korunmak için ortak projeler oluşturacağını açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin İran ve Rusya’ya yönelik yaptığı yaptırım paketleri hakkında basın toplantısı düzenledi. Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın, İran ile birlikte ABD yaptırımlardan korunmak için ortak çalışmalar yapacağını açıkladı. Zaharova, İran ve Rusya’nın 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın yürürlüğe girmesinden önce de iki ülkenin ortak çalıştığını hatırlatarak, “Ticari ve ekonomik bağlarla dış etkilerden korunmak için birlikte çalışıyoruz” dedi.
 
“NATO dünyanı aldattı”
 
Sözcü Zaharova NATO'nun tüm dünyayı aldatıp, sınırlarını genişlettiğini söyledi. NATO’nun sadece Sovyetler Birliği'ni değil, tüm dünya toplumunu da yanılttığını iddia eden Zaharova, “Moskova ile yapılan anlaşmalara rağmen NATO doğuya doğru genişlemesini sürdürüyor. Bana göre, NATO liderliğini oluşturan politik sistemler, kendi gelişimini doğrudan etkileyen Sovyetler Birliği'ni değil, uluslararası toplumu yanıltmak için her şeyi yaptı" dedi.
 

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