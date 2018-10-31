NATO en büyük tatbikatlarından birini gerçekleştirirken, Rusya’dan yanıt geldi

Rus Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemilerinin 1-3 Kasım tarihleri arasında NATO tatbikat bölgesi yakınında savaş gemilerinden füze atış tatbikatı gerçekleştireceği bildirildi.

Interfaks ajansı, “Uluslararası sularda herhangi ülke tatbikat yapacağı zaman sivil havacılık ve deniz ulaşımı açısından güvenliğin sağlanması için uyarı mesajı yayınlar. NOTAM adı verilen bu uyarıya göre Rusya tarafından geçilen koordinatlar füze atışlı tatbikatın NATO tatbikatının hemen yakınında yapılacağını gösteriyor” dendi.

Rus Savunma Bakanlığı, tatbikatta kaç savaş gemisi ve ne tür füzelerle atış yapılacağını açıklamazken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya’nın NATO tatbikat bölgesi yakınında füze atışlı tatbikatını yapacak olmasının gerçekleştirdiğimiz ‘Trident Juncture’ tatbikatını olumsuz etkilemeyeceğini umuyoruz” dedi.

(Hürriyet)