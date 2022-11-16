NATO, ilk bulgulara göre Polonya'ya dün düşen füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Elimizdeki kanıtlar bunun kasıtlı bir saldırı olmadığını gösteriyor. Rusya'nın herhangi bir şekilde NATO'ya karşı saldırıya hazırlandığına dair işaret yok"

"İlk analize göre olay, Ukrayna'ya ait bir hava savunma füzesi tarafından gerçekleşti. Şunu da söylemeliyim ki bu Ukrayna'nın suçu değil. Nihai suç Rusya'nındır"

"Burada nihai sorumluluğun Rusya'ya ait olduğu konusunda hemfikiriz. Müttefiklerimiz, yaklaşımımız konusunda fikir birliğindeler. NATO'nun 4. maddesini uygulamaya gerek yok"

"Bu bölgede aktif hava savunma sistemleri zaten mevcut. Nöbet tutan, devriye gezen birliklerimiz var. Ön bulgular, bunun büyük ihtimalle Ukrayna hava savunma füzesinin patladığı ve düştüğü yönünde"

"İttifakın doğu kanadındaki varlığımızı zaten arttırmıştık. Ama diğer yandan da bu olayın kasıtlı bir saldırı olduğuna dair işaret yok. Rusya'nın NATO müttefiklerine karşı bir savaş amacının olmadığını görüyoruz"