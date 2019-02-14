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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: NATO Afganistan'da ortaklaşa karar verecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Biz bu misyona (Afganistan) birlikte katıldık ve misyonun geleceğine ilişkin kararları ortaklaşa vereceğiz.' dedi.

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Stoltenberg, Brüksel'de iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin katılımıyla NATO-AB iş birliğini ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, müttefiklerin Avrupa'nın savunma alanında attığı adımları memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Stoltenberg, AB girişimlerinin NATO'ya alternatif olmaması gerektiğini vurguladı.

 "AFGANİSTAN MİSYONUNA İLİŞKİN KARARLAR ORTAKLAŞA VERİLECEK"

Afganistan'daki mevcut durumun zorluğunu koruduğunu ifade eden Stoltenberg, NATO'nun Afgan güçlerine eğitim vermeye devam ettiğini söyledi.

Stoltenberg, "Biz bu misyona birlikte katıldık ve misyonun geleceğine ilişkin kararları ortaklaşa vereceğiz." diyerek durumun askeri yetkililer tarafından sürekli gözden geçirildiğini belirtti.

Tüm müttefiklerin Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'na ilişkin kararlılığını toplantıda tekrar güçlü şekilde dile getirdiğini ifade eden Stoltenberg, "Amacımız Afganistan'da sonsuza kadar kalmak değil. Mevcudiyetimizi azaltmak için siyasi çözüm bulunmasını destekliyoruz." diye konuştu.

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