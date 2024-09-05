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Dünya

NATO Genel Sekreteri, Kursk saldırısını değerlendirdi: Ukrayna çok şey başardı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıda “çok şey” başardığını dile getirdi.

IHA5 Eylül 2024 Perşembe 18:50 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri, Kursk saldırısını değerlendirdi: Ukrayna çok şey başardı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret kapsamında geldiği Norveç'in başkenti Oslo'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıya değinen Stoltenberg, Ukrayna'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıda "çok şey" başardığını ifade ederek, durumun bundan sonra nasıl gelişeceğini söylemenin zor olduğunu söyledi. Stoltenberg, "Güçlerini nereye konuşlandıracakları ve bu durumda ne tür bir savaşın uygun olacağı gibi gerekli olan zor seçimleri yalnızca Ukraynalılar yapabilir" dedi.

"MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki askeri hedeflere uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlemekte dahil olmak üzere kendini savunma hakkına sahip olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Birçok NATO ülkesinin bu fırsatı vermiş olmasından ve hala kısıtlamaları olanların da Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için kısıtlamaları yumuşatmış olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi.

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