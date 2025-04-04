NATO Genel Sekreteri Rutte'den 76. yıl mesajı

Rutte, 3-4 Nisan'da Brüksel'deki karargahta yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

4 Nisan'ın NATO'nun kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Rutte, "76 yıl önce, 12 ülke bu ittifakı oluşturan bir antlaşmayı imzalamak için bir araya geldi. Müttefikler yıllar boyunca birlikte çalışarak güvenliği sağladılar." dedi.

Rutte, iki günlük toplantıda da müttefik ülkelerin gelecekte NATO topraklarının güvenliğini birlikte sağlamaya kararlı olduklarını gösterdiklerini vurguladı.

Genel Sekreter, Avrupalı ve Kanadalı müttefiklerin, NATO toplantısına ilk kez katılan ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan Donald Trump yönetiminin NATO'ya bağlılığı konusunda çok net bir mesaj aldıklarını bildirdi.

Rutte, diğer yandan Rubio'nun, Avrupa ve Kanada'nın ortak güvenlik için daha fazla sorumluluk alması ve savunma harcamalarını artırmaya devam etmesi gerektiği konusunda ABD'nin beklentisini dile getirdiğini belirtti.

"Ortak güvenliğe yönelik gerçek tehditlerle karşı karşıyayız." diyen Rutte, "Karşılaştığımız zorluklar ne olursa olsun, saldırganlığı caydırmak ve kendimizi savunmak için gerekli güç ve yeteneklere sahip olduğumuzdan emin olmalıyız." mesajını paylaştı.

- 76 YILLIK KOLEKTİF SAVUNMA

Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı (NATO), İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 4 Nisan 1949'da, Batı Avrupa'nın güvenliğinin yeniden yapılandırılması amacıyla kuruldu.

NATO, ABD, Kanada, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'i kolektif savunma şemsiyesinde bir araya getirdi.

Türkiye'nin 1952'de parçası olduğu İttifak, 75. yılında 32 üyeye ulaştı.

