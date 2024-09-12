Almanya Redaksiyon Ağının haberinde, NATO Genel Sekreterliği görevinden ayrılacak olan Stoltenberg'in, 2025'te Christoph Heusgen'in yerine Münih Güvenlik Konferansı başkanı olacağı iddia edildi.

Haberde, Münih Güvenlik Konferansı Vakfı Mütevelli Heyetinin bu yönde bir karar almaya hazırlandığı savunuldu.

Böylelikle ilk kez Münih Güvenlik Konferansı başkanının Alman olmayacağına işaret edilen haberde, Münih Güvenlik Konferansı Vakfı Başkanı Wolfgang Ischinger'in Stoltenberg'in Münih Güvenlik Konferansı başkanlığına getirilmesini "kıyaslanmayacak kadar iyi seçim" olarak nitelediği belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 1 Ekim'de görevini eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye devredecek.

Heusgen ise Münih Güvenlik Konferansı başkanlığı görevine 2022'de getirilmişti.

Her yıl şubat ayında Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda, üst düzey siyasetçiler, savunma uzmanları ve askeri uzmanlar ile savunma sanayisi temsilcileri güvenlik politikası konularını ele alıyor.