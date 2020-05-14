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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, '(Libya'ya silah ambargosu) BM tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter aynı kefeye konulmaz. NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır.' dedi.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 14:56 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:21
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya'ya silah ambargosuna ilişkin, "BM tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter aynı kefeye konulmaz. NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

AB, BM Güvenlik Konseyinin silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta "İrini" adı verilen bir operasyon başlatma kararı almıştı.

Operasyonun, Libya açıklarında gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması da bekleniyor.

Tuğamiral Fabio Agostini tarafından yönetilen ve karargahı İtalya'nın başkenti Roma'da olan operasyon, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından reddedilmişti.

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