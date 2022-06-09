İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2022 Perşembe / 10 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2296
  • EURO
    18,5154
  • ALTIN
    1022.8
  • BIST100
    2530.71
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Olaf Scholz ile görüştü
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Olaf Scholz ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları gibi konuları ele aldı.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 16:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Stoltenberg, Scholz ile daha önce Berlin'de yüz yüze yapılması planlanan ancak zona hastalığına yakalanması nedeniyle telekonferansla gerçekleşen görüşme hakkındaki açıklamasında, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştüklerini belirtti.

Almanya'nın Litvanya'daki NATO muharip birliğini güçlendirmesini takdirle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, Almanya'nın özel savunma fonunu onaylamasından da memnuniyet duyduğunu aktardı.

Stoltenberg, Scholz ile Ukrayna'ya verilecek desteği, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üyelik başvurularını da ele aldıklarını bildirdi.

  • NATO
  • Jens Stoltenberg
  • Olaf Scholz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.