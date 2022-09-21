İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2022 Çarşamba / 25 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3313
  • EURO
    18,1923
  • ALTIN
    985.385
  • BIST100
    3267.69
Dünya

NATO'dan Putin'e cevap: Yanlış hesap yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in açıklamaları için 'tehlikeli ve sorumsuzca' yorumunu yaptı. Stoltenberg, 'Putin'in açıklaması tansiyonu yükselten cinstendi ama sürpriz olmadı. Konuşması savaşın istediği gibi gitmediğinin göstergesi. Putin, Ukrayna'yı doğru hesaplayamadı, büyük bir hata yaptı. Daha fazla asker gönderimi Ukrayna'daki çatışmaları artırır.' dedi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:15 - Güncelleme:
ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in ülkesinde kısmi seferberliği ilan ettiği açıklamaya ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"Nükleer savaş olmamalı" diyen Stoltenberg, "Putin'in kısmi seferberlik kararı tehlikeli ve sorumsuzca. NATO, Moskova'nın nükleer silah kullanımının ciddiyeti konusunda hiçbir şeyi yanlış anlamadığından emin olacak. Şu ana kadar Rusya'nın nükleer duruşunda bir değişiklik görmedik. Putin'in açıklaması tansiyonu yükselten cinstendi ama sürpriz olmadı. Konuşması savaşın istediği gibi gitmediğinin göstergesi. Putin, Ukrayna'yı doğru hesaplayamadı, büyük bir hata yaptı. Daha fazla asker gönderimi Ukrayna'daki çatışmaları artırır. Rus güçleri kötü teçhizata sahip ve düzgün bir komuta zincirine sahip değiller" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.