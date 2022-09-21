NATO'dan Putin'e cevap: Yanlış hesap yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in ülkesinde kısmi seferberliği ilan ettiği açıklamaya ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"Nükleer savaş olmamalı" diyen Stoltenberg, "Putin'in kısmi seferberlik kararı tehlikeli ve sorumsuzca. NATO, Moskova'nın nükleer silah kullanımının ciddiyeti konusunda hiçbir şeyi yanlış anlamadığından emin olacak. Şu ana kadar Rusya'nın nükleer duruşunda bir değişiklik görmedik. Putin'in açıklaması tansiyonu yükselten cinstendi ama sürpriz olmadı. Konuşması savaşın istediği gibi gitmediğinin göstergesi. Putin, Ukrayna'yı doğru hesaplayamadı, büyük bir hata yaptı. Daha fazla asker gönderimi Ukrayna'daki çatışmaları artırır. Rus güçleri kötü teçhizata sahip ve düzgün bir komuta zincirine sahip değiller" dedi.