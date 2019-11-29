NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-4 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı öncesinde Brüksel'de basına açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, üye ülke liderlerinin gelecek hafta NATO'nun uyarlanma süreci, NATO Hazırlık Girişimi'ne ilişkin gelişmeler, uzayın yeni bir harekat alanı olarak kabul edilmesi ve ittifakın terörle mücadeleye ilişkin eylem planının geliştirilmesini görüşeceklerini söyledi.

Toplantının gündem maddeleri arasında Rusya, silahlanmanın kontrolü ve Çin'in yükselişinin de olacağını kaydeden Stoltenberg, şöyle devam etti:

"İttifakımız, aktif, çevik ve geleceğe uyum sağlamaya devam ediyor. Kuzey Amerika ve Avrupa, birlikte dünyanın ekonomik ve askeri gücünün yarısını temsil ediyor. Belirsizliğin hakim olduğu bu dönemlerde NATO gibi güçlü, çok uluslu örgütlere ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için ittifakı her gün güçlendirmeye devam etmeliyiz. Liderler de gelecek hafta Londra'da bunu yapacak."

SAVUNMA HARCAMALARINDA ARTIŞ

NATO üyelerinin savunma harcamalarında ciddi artışa geçtiğini belirten Stoltenberg, "Son 5 yıldır savunma harcamalarında sürekli artış oldu. Müttefikler, 2019'da savunma harcamalarını reel anlamda yüzde 4,6 artırdı." diye konuştu.

Stoltenberg, "Son verilere göre, müttefiklerin savunma harcamalarındaki toplam artış 2024 sonunda 400 milyar dolar olacak. Bu daha önce hiç görülmemiş düzeyde bir ilerleme ve NATO'yu daha güçlü kılıyor." dedi.

Daha fazla müttefikin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini savunma harcamalarına aktardığını belirten Stoltenberg, "Bu yıl 9 müttefik yüzde 2 savunma taahhüdünü yerine getirecek. Birkaç yıl önce bunu sadece 3 ülke yapabiliyordu." diye konuştu.

NATO üyesi ülkelerin 2024'e kadar savunma harcamalarını GSYH'lerinin yüzde 2'sine yükseltmeye yönelik planları bulunduğunu aktaran Stoltenberg, "Müttefikler yeni kabiliyetler için hem milyarlarca dolar yatırım yapıyor hem de dünyanın farklı yerlerindeki NATO misyonlarına destek sağlıyor. Doğru yoldayız ancak kayıtsız da davranamayız. İvmeyi sürdürmeliyiz." uyarısında bulundu.

"GÜVENLİK ORTAMI DAHA TEHLİKELİ HALE GELDİ"

Stoltenberg, savunma harcamalarını sadece ABD Başkanı Donald Trump'ı "mutlu etmek" için bu kadar odaklanmanının doğru olup olmadığının sorulması üzerine, "Avrupalı ve Kanadalı müttefikler sadece Başkan Trump'ı mutlu etmek için değil güvenlik ortamı daha tehlikeli hale geldiği için savunmaya yatırım yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Terör tehditi, Rusya'nın saldırgan tutumu, siber tehditler ve Çin'in yükselişiyle beraber küresel güç dengesinde oluşan değişikliklerin "belirsiz bir güvenlik ortamı" yarattığını kaydeden Stoltenberg, bu nedenle müttefiklerin savunmaya daha fazla yatırım yapması gerektiğini savundu.

"RUSYA STRATEJİK BİR SINAMA"

Rusya'nın herhangi bir NATO müttefikine saldırmamasına rağmen neden hala temel tehdit olarak görüldüğünün sorulması üzerine ise Stoltenberg, Moskova'nın "stratejik bir sınama" teşkil ettiğini söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın modern askeri kabiliyetini geliştirdiğini ve Gürcistan ile Ukrayna gibi komşularına karşı saldırgan bir tutum sergilediğini ifade ederek, NATO'nun bu durum karşısında güçlü bir savunma ve caydırıcılık sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

NATO'nun Rusya'ya yönelik diyalog ve caydırıcılıktan oluşan çift ayaklı bir politika benimsediğini anımsatan Stoltenberg, "Diyalog bir zayıflık göstergesi değil." diye konuştu.

Stoltenberg, NATO'nun daha etkili bir ittifak haline getirilmesi için bir "akil adamlar komisyonu" kurulup kurulmayacağına ilişkin soru üzerine bu konunun görüşüldüğünü belirterek, tüm müttefiklerin ittifakın daha da güçlendirilmesi gerektiği konusunda hem fikir olmasının önemine dikkati çekti.

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