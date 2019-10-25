22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7673
  • 6,4138
  • 279.096
  • 100259
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde "Külfet Paylaşımı, Caydırıcılık ve Savunma" başlıklı ilk oturumun öncesinde kısa bir açıklama yaptı. 
 
Savunma bakanlarının, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini ele alacağını ifade eden Stoltenberg, ittifakın bu çerçevede gelecek için hazır olması gerektiğini söyledi.
 
"SAVUNMAYA YATIRIM DEVAM ETMELİ"
 
"Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz." diyen Stoltenberg, müttefiklerin son 5 yıldır savunma bütçelerini artırdığına ve böylelikle ulusal savunma harcamalarına gelecek yılın sonuna kadar ilave 100 milyar dolar ekleyeceklerine dikkati çekti.
 
Stoltenberg, savunma bakanlarının aynı zamanda ittifakın kriz anında hızlı tepki verme gücünü geliştirmeyi amaçlayan NATO Hazırlık Girişimi'ne ilişkin gelişmeleri ve siber savunmayla donanma gücünü de ele alacağını kaydetti.

Teröristler karargah olarak kullanıyordu! Şimdi Türk bayrağı dalgalanıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kredi kartıyla altın almak isteyenlere müjde: 8 aya çıkarıldı

Kredi kartıyla altın almak isteyenlere müjde: 8 aya çıkarıldı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Başkentte 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Başkentte 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu

24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu

Ülkede infial yarattı! Yüzü olmadan dünyaya geldi, doktor açığa alındı

Ülkede infial yarattı! Yüzü olmadan dünyaya geldi, doktor açığa alındı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık faizi resmen indirdi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık faizi resmen indirdi

Eli’yi izleyenler şeytan görüyor

Eli’yi izleyenler şeytan görüyor
 

POPÜLER HABERLER

´Sonları bu yüzden gelecek´ dedi, AB´yi uyardı: Tutuşmayın, vakti saati gelince...

´Sonları bu yüzden gelecek´ dedi, AB´yi uyardı: Tutuşmayın, vakti saati gelince...

İşte doğanın gücü dedirten fotoğraflar

İşte doğanın gücü dedirten fotoğraflar

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

Kışın vazgeçilmezi... Toros Dağları'nın zirvesinden elde ediliyor: Kilosu 700 lira!

Kışın vazgeçilmezi... Toros Dağları'nın zirvesinden elde ediliyor: Kilosu 700 lira!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA