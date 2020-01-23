NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız

AA 23.01.2020 15:28 - Güncelleme: 23.01.2020 15:28

Stoltenberg, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda "NATO'nun Geleceği" başlıklı oturumda konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı oturumda, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki ve NATO'nun siber tehditlere karşı hazırlığı gibi konular ele alındı.

- "Sorunu çözmek için her şeyi yapmaya hazırız"

Stoltenberg, Türkiye'nin F-35 uçakları ile S-400 sistemlerine sahip olmasına yönelik endişelerle ilgili çalışma grubu oluşturulması önerisine ilişkin kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Çavuşoğlu'yla konuya dair görüşmeler yürüttüğünü anımsattı.

Genel Sekreter Stoltenberg, "Biz bu sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

- "Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki"

S-400 konusunun NATO bağlamında çözülmesi gereken sorunlardan biri olmayı sürdürdüğüne işaret eden Stoltenberg, "Ancak Türkiye birçok nedenden ötürü çok önemli bir NATO müttefiki. NATO misyon ve operasyonlarına katkı sağlayan Türkiye, aynı zamanda DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıda çok önemli rol oynadı." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, DEAŞ'a karşı mücadelede Irak ve Suriye'ye komşu olan Türkiye'nin altyapı ve üslerinin kullanıldığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız." ifadesini kullandı.

- Siber saldırı 5'inci maddeyi tetikleyebilir

Mevcut teknolojik gelişmelerin savaşın doğasını tam olarak nasıl değiştirdiğini anlamanın güç olduğunu dile getiren Stoltenberg, bu bağlamda NATO'nun üst düzey teknolojiye ciddi yatırım yaptığını vurguladı.

Stoltenberg, ittifakın özellikle siber savunmaya büyük önem verdiğine işaret ederek, siber saldırının müttefiklere ortak savunma taahhüt eden 5'inci maddeyi tetikleyebileceğini anımsattı.

NATO'nun siber savunma alanında kendini geliştirmeye devam edeceğinin altını çizen Stoltenberg, DEAŞ'la mücadelede de siber savunmanın önemli rol oynadığını kaydetti.

Stoltenberg, güvenlik sınamalarının öngörülemediği bir dönemde 70 yıldır barışı muhafaza eden NATO'nun daha fazla önem taşıdığını söyledi.