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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ''Ukrayna'nın yanında duracağız'' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 12-13 Ekim'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenliyor. Stoltenberg, 'NATO, gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında duracak' dedi.

11 Ekim 2022 Salı 16:20 - Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ''Ukrayna'nın yanında duracağız'' açıklaması
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 12-13 Ekim'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenliyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuşmasından öne çıkan başlıklar:

NATO, gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında duracak

Rusya'nın nükleer güçlerini yakından izliyoruz

( KUZEY AKIM'A SABOTAJ İDDİASI) Kritik altyapıların korunması için çalışıyoruz. Müttefiklerimizin altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya karşılık vereceğiz

Putin'in başarısız seferberlik ilanı savaşın istediği gibi gitmediğini gösteriyor

Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor. Sürekli toprak kaybediyor. Cephede gerekli güce sahip değil. Ukrayna'nın karşı saldırılarını durduramıyor. Ellerinde füze saldırılarından başka çare kalmadı

  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  • NATO Savunma Bakanları Toplantısı
  • Ukrayna

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