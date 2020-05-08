İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1097
  • EURO
    7,7145
  • ALTIN
    392.832
  • BIST100
    98981.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Zafer Günü'nde ''birlikte daha güçlüyüz'' mesajı
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Zafer Günü'nde ''birlikte daha güçlüyüz'' mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından 75 yıl geçtiğini anımsatarak, 'Birlikte daha güçlüyüz.' açıklamasında bulundu.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 10:23 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 10:24
ABONE OL

Stoltenberg, İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesinin 75'inci yılında "Zafer Günü" vesilesiyle Twitter hesabından mesaj paylaştı.

"Avrupa'da silahlar susalı 75 yıl oldu. NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın harabelerinden kuruldu." ifadesini kullanan Stoltenberg, böylelikle Avrupa ve Kuzey Amerika arasında güçlü bir bağ kurulduğunu kaydetti.

Stoltenberg, "Bugün 30 dost ve müttefikiz. Hatırlıyoruz ve birlikte daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Birçok Avrupa ülkesi 8 Mayıs'ı İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anmak için "Zafer Günü" olarak kutluyor. Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanan "Zafer Günü"nde, Almanya'nın teslim olarak Sovyetler Birliği ile imzaladığı anlaşmayla savaşın sona ermesi kutlanıyor.

2.5 yaşındaki Derin'den 'Evde Kal' uyarısı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.