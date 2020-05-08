NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Zafer Günü'nde ''birlikte daha güçlüyüz'' mesajı

AA 08 Mayıs 2020 Cuma 10:23 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 10:24

Stoltenberg, İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesinin 75'inci yılında "Zafer Günü" vesilesiyle Twitter hesabından mesaj paylaştı.

"Avrupa'da silahlar susalı 75 yıl oldu. NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın harabelerinden kuruldu." ifadesini kullanan Stoltenberg, böylelikle Avrupa ve Kuzey Amerika arasında güçlü bir bağ kurulduğunu kaydetti.

Stoltenberg, "Bugün 30 dost ve müttefikiz. Hatırlıyoruz ve birlikte daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Birçok Avrupa ülkesi 8 Mayıs'ı İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anmak için "Zafer Günü" olarak kutluyor. Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanan "Zafer Günü"nde, Almanya'nın teslim olarak Sovyetler Birliği ile imzaladığı anlaşmayla savaşın sona ermesi kutlanıyor.