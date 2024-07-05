NATO Genel Sekreteri Stoltenbgerg: Ukrayna kazanmak zorunda

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 9-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Washington Zirvesi öncesinde Brüksel'deki NATO Karargahında bir basın toplantısı düzenledi. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek zirvenin gündemini değerlendiren Stoltenberg, zirvenin en acil gündem maddesinin Ukrayna olacağını ifade etti.

Stoltenberg, "Ukrayna kazanmak zorunda ve bunun için sürdürülebilir desteğimize ihtiyacı var. Bu nedenle önümüzdeki hafta yapılacak zirvede devlet ve hükümet başkanlarının Ukrayna için önemli bir paket üzerinde anlaşması bekleniyor. Bunlardan biri, Ukrayna'ya güvenlik desteği ve askeri eğitim. Ukrayna'ya uluslararası güvenlik desteğinin koordinasyonu ve tedarikini NATO devralacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya uluslararası askeri desteğin koordinasyonunun NATO'ya devrinin ittifakı savaşın bir tarafı haline getirmeyeceğini savunan Stoltenberg, bu adımın Ukrayna'nın kendini savunma kapasitesini güçlendirmesine yardımcı olacağını ifade etti.

UKRAYNA'NIN ZAFERİ İÇİN FON SAĞLANMASI ÇAĞRISI

Zirvede Ukrayna'ya finansal destek taahhüdünde bulunulmasını beklediğini vurgulayan Stoltenberg, "Müttefiklerimizin, Ukrayna'nın bugün Rus saldırılarının üstesinden gelebilmesini ve gelecekte de caydırıcı bir güç inşa edebilmesini destekleme kararlılığını teyit etmelerini bekliyorum. Rusya'nın tam kapasiteli işgalinin başlamasından bu yana müttefikler, Ukrayna'ya her yıl yaklaşık 40 milyar euro askeri yardım sağladı. Bunun asgari bir temel olarak kabul edilmesini ve önümüzdeki yıl için de bu seviyenin korunmasına karar verilmesini bekliyorum. Müttefiklerin ayrıca gayrisafi yurt içi hasıla büyüklüklerini dikkate alarak bu yükü adil bir şekilde paylaşmalarını ve Ukrayna'nın zafer kazanması için sürdürülebilir bir fon sağlama konusunda anlaşmalarını bekliyorum" dedi.

"500 BİN ASKERİMİZ VAR"

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana NATO'nun köklü bir dönüşümden geçtiğini vurgulayan Stoltenberg, "Bugün yüksek hazırlık seviyesinde 500 bin askerimiz var. İttifakın doğu kısmında ilk kez muharebeye hazır gruplarımız var. Beşinci nesil uçaklar da dahil olmak üzere daha yüksek kapasiteye sahibiz ve Finlandiya ive İsveç gibi son derece özverili yeni üyelerimiz var" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu hakkında ise Stoltenberg, yorum yapmaktan kaçınarak, "Başkan Biden ile uzun yıllar çalıştım ve kendisinin NATO'ya olan güçlü şahsi bağlılığını kuvvetle takdir ediyorum. Ayrıca ABD yönetiminin Ukrayna'ya destek sağlama konusunda gösterdiği liderliği de memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasını yaptı.