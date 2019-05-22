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NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel’de toplandı

NATO üyesi 29 ülkenin Genelkurmay Başkanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

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NATO üyesi 29 ülkenin Genelkurmay Başkanları, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda bir araya geldi. Toplantıya başkanlık eden Askeri Komite Başkanı Hava Orgeneral Stuart Peach konuşmasında NATO’nun askeri stratejisi, caydırıcılık ve savunma, NATO-Ukrayna işbirliği ve Akdeniz Diyaloğu, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) sorumluluk alanı gibi konuların ele alınacağını aktardı. Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil ediyor.
 
Rusya’nın Ukrayna'ya bağlı özerk yönetim olan Kırım'ı yasa dışı ilhakına ilişkin açıklama yapan Orgeneral Stuart Peach, “Açıkça belirtmek gerekirse, bu birlik, Rusya'nın Kırım'ın yasa dışı ve gayri meşru ilhakını kabul etmiyor. Rusya'yı Kırım'dan çekilmeye ve Doğu Ukrayna'daki militanlara desteğini durdurmaya çağırıyoruz” dedi.
 
Peach açıklamasında Moskova’nın Kerç Boğazı’nda gözaltına alınan Ukraynalı denizcileri ve gemilerini serbest bırakın çağrısı yaptı.
 
Peach, “Bugün her toplantıda güvenliği ve istikrarı arttırmak, birlikte çalışabilirliği arttırmak, yeni faaliyetler ve planlanan faaliyetler hakkında tavsiye rehberlik sunacağız” ifadelerini kullandı.

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