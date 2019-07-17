NATO için hazırlanan ve kısa süre yayımlanan ve ardından silinen NATO raporunda ABD'nin Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye'deki nükleer silahlarının yeri açıklandı. ABD, söz konusu nükleer başlıkları ve envanterleri Türkiye'de İncirlik Hava Üssü'nde depoladığı görülüyor.

''Nükleer caydırıcılıkta yeni bir çağ mı?, Modernizasyon, silah kontrolü ve müttefik nükleer güçler'' adlı NATO raporunda özellikle Avrupa'daki nükleer silahların saklandıkları yerler açığa çıktı. Rapora göre en az 150 nükleer silahın Avrupa'da saklandığı öğrenildi.

Belçikalı gazete De Morgen'e göre bu 150 nükleer silah Belçika'daki Kleine Brogel üssü, Türkiye'deki İncirlik üssü, Almanya'daki Büchel üssü, İtalya'daki Aviano ve Ghedi-Torre üsleri ve Hollanda'daki Volkel üslerinde bulunuyor.

<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/07/17/170720191344049818310_3.jpg>