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NATO için hazırlanan raporda, ABD'nin gizli tuttuğu nükleer silahların yerleri ifşa oldu

NATO'nun caydırıcılık politikası üzerine hazırlanan bir raporda, ABD'nin nükleer silahlarını sakladığı üsler, kazara ortaya çıkarıldı. Listede Türkiye, Almanya, İtalya, Hollanda ve Belçika'daki üsler var.

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NATO için hazırlanan ve kısa süre yayımlanan ve ardından silinen NATO raporunda ABD'nin Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye'deki nükleer silahlarının yeri açıklandı. ABD, söz konusu nükleer başlıkları ve envanterleri Türkiye'de İncirlik Hava Üssü'nde depoladığı görülüyor.
 
''Nükleer caydırıcılıkta yeni bir çağ mı?, Modernizasyon, silah kontrolü ve müttefik nükleer güçler'' adlı NATO raporunda özellikle Avrupa'daki nükleer silahların saklandıkları yerler açığa çıktı. Rapora göre en az 150 nükleer silahın Avrupa'da saklandığı öğrenildi.
 
Belçikalı gazete De Morgen'e göre bu 150 nükleer silah Belçika'daki Kleine Brogel üssü, Türkiye'deki İncirlik üssü, Almanya'daki Büchel üssü, İtalya'daki Aviano ve Ghedi-Torre üsleri ve Hollanda'daki Volkel üslerinde bulunuyor.
 
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TÜRKİYE' DETAYI
 
Haberde ayrıca Türkiye'deki darbe girişimi ve Suriye'deki istikrarsızlıklar nedeniyle nükleer silahların İncirlik'te saklanmasının akıllıca olmayabileceği de belirtiliyor.
 
'YORUM YAPMIYORUZ''
 
NATO, ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarının yerleri hakkında resmi bir açıklama yapmıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre; adının açıklanmaması koşuluyla Amerikan Washington Post gazetesine konuşan bir NATO yetkilisi, ''NATO'nun nükleer silahlara dair tavrının detaylarına ilişkin olarak yorum yapmıyoruz'' dedi.
 
5 ÜSTE MEVCUT
 
NATO raporunda yer alan detaylara göre ABD, söz konusu nükleer başlıkları ve envanterleri şu üslerde depoluyor:
 
* Belçika - Kleine Brogel Hava Üssü,
* Almanya - Büchel Üssü,
* İtalya - Aviano ve Ghedi-Torre üsleri,
* Hollanda - Volkel Hava Üssü,
* Türkiye - İncirlik Hava Üssü.

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