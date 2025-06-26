NATO ile Güney Kore arasında yeni işbirliği!

Güney Kore ile NATO, savunma sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla bir danışma organı kurulması konusunda anlaştı.

Yonhap'ın haberine göre, Hollanda'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Wi, görüşme sırasında Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un zirveye katılamama gerekçesini açıklayan ve Güney Kore-NATO ortaklığını derinleştirme taahhüdünü içeren kişisel bir mektubu Rutte'ye iletti.

Görüşmede ülkesinin NATO ile ilişkilerini derinleştirmeye yönelik arzusunu dile getiren Wi, savunma sektöründe işbirliğini artırmak için çalışma düzeyinde danışma organı kurma konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

Bu arada, Wi, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda temsilcileriyle bir oturuma katılarak NATO ile Hint-Pasifik ortakları arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik ortak bir bildiriye de imza attı.