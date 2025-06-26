İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7865
  • EURO
    46,755
  • ALTIN
    4280.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • NATO ile Güney Kore arasında yeni işbirliği!
Dünya

NATO ile Güney Kore arasında yeni işbirliği!

Güney Kore ile NATO, savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirmek için danışma organı kurma kararı aldı.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
NATO ile Güney Kore arasında yeni işbirliği!
ABONE OL

Güney Kore ile NATO, savunma sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla bir danışma organı kurulması konusunda anlaştı.

Yonhap'ın haberine göre, Hollanda'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Wi, görüşme sırasında Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un zirveye katılamama gerekçesini açıklayan ve Güney Kore-NATO ortaklığını derinleştirme taahhüdünü içeren kişisel bir mektubu Rutte'ye iletti.

Görüşmede ülkesinin NATO ile ilişkilerini derinleştirmeye yönelik arzusunu dile getiren Wi, savunma sektöründe işbirliğini artırmak için çalışma düzeyinde danışma organı kurma konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

Bu arada, Wi, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda temsilcileriyle bir oturuma katılarak NATO ile Hint-Pasifik ortakları arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik ortak bir bildiriye de imza attı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.