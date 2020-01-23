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Dünya

NATO, Irak güçlerini eğitmeye devam edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e Irak güçlerini eğitme görevini sürdüreceklerini söyledi.

AA23.01.2020  17:08 - Güncelleme: 23.01.2020  17:08

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Salih ve Stoltenberg, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu kapsamında bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmede ikili, Irak Meclisinin 5 Ocak'ta aldığı ülkedeki yabancı güçlerin varlığının sonlandırılması kararını masaya yatırdı. Salih ve Stoltenberg'in, Irak'ın bağımsız siyasi kararlarıyla egemenliğine saygı duyulmasına vurgu yaptıkları ifade edildi.

Görüşmede Stoltenberg, Salih'e NATO'nun Irak'taki güvenlik güçlerine eğitim verilmesi ve askeri yardımlarda bulunma görevine bağlı kaldığını yineledi.

- NATO IRAK MİSYONU

NATO, Temmuz 2018'de, Bağdat hükümetinin talebi üzerine Irak'a askeri danışman gönderme kararı almıştı.

Ana karargahı başkent Bağdat'ta yer alan ve operasyonlara katılmayan NATO Irak Misyonu'nun bünyesinde yaklaşık 500 askeri danışman bulunuyor.

NATO Irak Misyonu, ABD'nin İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin de aralarında olduğu 10 kişiyi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından 4 Ocak'ta ülkedeki askeri eğitim faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

NATO ayrıca ABD-İran gerilimi nedeniyle Irak'taki bazı askeri personelin yerini de geçici olarak değiştirdiğini bildirmişti.

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