Poroşenko: NATO Karadeniz’e gemi göndererek destek gösterebilir
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, NATO’nun Karadeniz ve Azak Denizi'ne gemiler göndererek Ukrayna’ya olan desteğini gösterebileceğini söyledi.
- İHA
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, yayınladığı resmi bir açıklamada NATO’nun Karadeniz ve Azak Denizi’ne gemiler göndererek Ukrayna’ya olan desteğini gösterebileceğini belirtti.
Poroşenko, ABD’den bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada ABD Devlet Başkanı Trump’tan, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin’e, Arjantin’de gerçekleşecek G-20 zirvesinde, "Putin Bey lütfen Ukrayna’yı terk edin" mesajını iletmesini istedi.
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