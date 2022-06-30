Biden'dan kritik açıklama: Türkiye'ye F-16 satmalıyız

ABD Başkanı Biden, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın açıklaması yapıyor.

İşte ABD Başkanı Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından NATO hiç olmadığı kadar birlik halinde.

ABD söylediğini yapıyor. NATO'nun sınırşlarının her bir karışını koruyacağız.

Romanya'da bir tümenimizi muharebeye hazır halde tutuyoruz. Dünya değişiyor. Biz de buna adapte oluyoruz. Rusya'nın saldırganlığına vermiş olduğumuz yanıt da bunun bir göstergesi. NATO Ukrayna'nın her zaman yanında.

600'ün üzerinde tank, füzesavar sistemleri, füze sistemleri, gelişmiş hava sistemleri... Bunların hepsini Ukrayna'ya yardım ediyoruz. Ben göreve geldiğimden bu yana Ukrayna'ya 7 milyar dolarlık yardım yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.

Bizim pasifikteki ortaklarımız da ilk defa NATO'nun zirvesine katıldılar. Bunlar çok önemli.

Artık ülkeler altyapı ihtyaçlarını çok daha ileri bir şekilde karşılayacak.

Çin'in aksine biz projelerin tamamını şeffaf bir biçimde yapıyoruz.