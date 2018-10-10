NATO namluyu Rusya’ya mı çevirdi

NATO, 29 müttefik ve 6 ortağının katılımıyla düzenleyeceği ve son yılların en büyük askeri tatbikatı olacak ‘Trident Juncture 18’in hazırlıklarını hızlandırdı. NATO’nun 29 üyesinin yanı sıra ortak ülkeler Avustralya, Finlandiya, İsveç, Ürdün, Gürcistan ve Ukrayna’nın katılımıyla 25 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Norveç ve civarında gerçekleşecek tatbikat için Norveç, Kuzey Atlantik ve Baltik Denizi’ne araç sevkine başlandı. 50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin aracın katılacağı 25 Ekim-7 Kasım tarihlerindeki tatbikata ilişkin açıklama yapan NATO’nun Napoli’deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutanı Oramiral James G. Foggo, “NATO bir savunma örgütüdür. Trident Juncture 18 de NATO’nun olağanüstü kabiliyetlerini ortaya koyarak olası düşmanları caydırma konusunda etkili olacak” dedi. NATO’nun 1980’li yıllardan bu yana gerçekleştireceği en büyük tatbikat olan Trident Juncture 18’de ittifakın tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden 5’inci maddesi “hayali” ancak “gerçekçi” bir senaryo ile canlandırılacak.