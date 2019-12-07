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NATO Nobel’e aday gösterildi

Norveç milletvekili Erlend Wiborg, “Varlığı ile son 70 senedir huzurumuzu sağlıyor” dediği NATO’yu kuruluş yıl dönümünde Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini duyurdu. 

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Beyin ölümü gerçekleşti” diyerek eleştirdiği NATO’nun itibarına katkı sağlayacak bir hamle de Norveç’ten geldi. Erlend Wiborg, üç gün önce 70’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan NATO’yu Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini söyledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Wiborg, “NATO varlığı ile son 70 yıldır huzurumuzu sağlıyor. NATO sayesinde soğuk savaşın gerçek bir savaşa dönüşmesi engellendi” dedi. Wiborg ayrıca, bazı durumlarda barışa ulaşmak için askeri operasyonların gerekli olduğunu vurguladı. 

TEK RAKİBİ H. KONG 

Norveçli vekil Wiborg’un bu adımı Londra’da düzenlenen ve üye ülkeler arasındaki çatlağın ön plana çıktığı NATO Liderler Zirvesi’nden bir gün sonra geldi. Nobel Barış Ödülü’ne isim önerme için son tarih 31 Ocak. Daha önce Hong Kong’da Çin yönetimine karşı gösteri düzenleyen demokrasi yanlısı eylemciler de Nobel’e aday gösterilmişti.

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