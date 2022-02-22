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Dünya

NATO olağanüstü toplandı... Stoltenberg'den kritik açıklama: En tehlikeli an!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Bu güvenlik alanında son dönemin en tehlikeli anı. Yeni Rus güçleri Donbas'a girdi.' dedi.

22 Şubat 2022 Salı 19:15 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 19:43
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

NATO Ukrayna'ya güçlü politik destek sağlayacak.

Rusya ile defalarca iyi niyetle konuşmayı denedik.

Rusya diplomasiyi seçmeli. Rusya tam bir saldırı hedefliyor. Almanya'nın Kuzey Akım-2 kararından memnun kaldık.

Rusya 2014'de Ukrayna'yı işgal etti. 2014'den bu yana Rus güçleri Donbass bölgesinde mevcut. Bölgede 150 binden fazla Rus askeri var.

Rusya ile defalarca iyi niyetle konuşmayı denedik. Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ederse bedeli ağır olacak.

Kuvvetlerimiz hazır bir şekilde bekliyor, geri adım atmayacağız.

Doğu kanadında mevcudiyetimiz artabilir.

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