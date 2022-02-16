NATO: Rusya'nın çekildiğini görmedik ama ihtiyatlı iyimserlik içindeyiz

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:07 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:07

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna sınırında yaptığı yığınağın ardından artan gerginlik, Avrupa'nın güvenliği ve Avrupa'nın doğusu ile güneydoğusunda mevcudiyetin artırılması başta olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere, Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

Stoltenberg, Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği; iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Rusya'dan sahada gerginliği düşürecek bir eylem görmediklerini belirten Stoltenberg, tersine Rusya'nın askeri yığınağını artırmaya devam ettiğini söyledi.

NATO'nun Rusya'ya diyalog çağrısını içeren mektubuna henüz cevap almadıklarını aktaran Stoltenberg, NATO'nun diyalog çağrısını yineledi ancak "en kötü duruma" da hazırlıklı olduklarını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali halinde ağır bedel ödeyeceğini belirtti.

Stoltenberg, Rusya'nın dün asker çektiğine yönelik açıklamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Moskova'dan dün aldığımız işaretler ve mesajlar, ihtiyatlı bir iyimserliğe zemin sağlıyor. Çünkü bu bir diplomasi mesajıydı ve biz de Rusya ile diplomatik görüşmelere hazırız. Bunları sık sık tekrarladık ama aynı zamanda Rus güçlerinin çekildiğini görmedik. Bu durum diplomatik mesajlarla çelişiyor. Rusya'nın çekildiğinin görülmesi lazım. Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresinde yaptıklarını yakından izliyoruz. Gördüğümüz şey, asker sayısının arttığı ve daha fazla askerin yolda olduğu."

Rusya'nın kuvvetlerini hareket halinde tuttuğunu belirten Stoltenberg, Rus tanklarının trenlere yüklendiği görüntülerle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, bu görüntülerin gerçek bir geri çekilmeye işaret etmeyeceğini dile getirdi.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı herhangi bir uyarı süresi vermeden işgal etmeye imkan tanıyacak askeri mevcudiyetini bölgede tutmaya devam ettiğini aktardı.