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Dünya

NATO Savunma Bakanları toplandı

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Brüksel'deki NATO karargahında Ukrayna bağlantılı konuların ağırlıkta olduğu gündemle bir araya geldi.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 11:55 - Güncelleme:
NATO Savunma Bakanları toplandı
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Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temsil ettiği iki günlük toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık ediyor.

NATO müttefiki 31 ülkenin savunma bakanları önce NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı'na katılacak. Ardından ABD öncülüğünde oluşturulan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı yapılacak. Burada Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov sahadaki gelişmeleri NATO ülkelerine aktaracak ve Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları ele alınacak.

Bakanlar ayrıca NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasının güçlendirilmesini görüşecek. Bu kapsamda 300 binden fazla askerin yüksek hazırlık seviyesine geçebileceği yeni bölgesel planlar, bunlara ciddi miktarda hava ve deniz kuvveti desteği gibi konular değerlendirilecek.

- SAVUNMA SANAYİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME

Toplantı sırasında savunma sanayi şirketleriyle görüşmeler de yapılacak. Bu kapsamda küçük, orta ve büyük ölçekli savunma sanayi üreticileri gayriresmi görüşmeler için Brüksel'e davet edildi.

Görüşmeler sırasında bakanların savunma sanayi temsilcileriyle üretimin artırılması, arz zincirlerinin devamlılığının sağlanması ve işbirliklerinin artırılması gibi konuları ele alması hedefleniyor. Görüşmelere Ukrayna ve Avrupa Birliği de katılacak.

Bakanların Savunma Üretimi Eylem Planı'nı değerlendirmesi, planın Vilnius Zirvesi sırasında kabul edilmesi amaçlanıyor.

Plan, silah ve mühimmat stoklarındaki eksikliklerin hızlıca giderilmesini, ortak mühimmat teminini, mühimmat ve malzemelerin müşterek işlerliğinin artırılmasını hedefliyor.

  • NATO Savunma Bakanları
  • Ukrayna
  • NATO karargahı

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