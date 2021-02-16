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Dünya

NATO savunma bakanları toplanıyor! İşte masadaki konular...

NATO ülkelerinin savunma bakanları 17-18 Şubat'ta çevrim içi toplantı düzenleyecek. Afganistan'ın ana gündem maddesi olacağı toplantıda, Irak'taki NATO misyonunun genişletilmesi, Çin ve Rusya ile ilgili gelişmeler de masaya yatırılacak.

16 Şubat 2021 Salı 15:30 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 15:30
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Toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Afganistan'ın yeniden terör örgütlerinin sığınacağı bir liman haline dönüşmesine izin veremeyiz." açıklaması yaptı.

Stoltenberg, Irak'taki NATO misyonunun genişletilmesi konusunda da bakanların karar almasını beklediğini söyledi.

Toplantıda, savunma teknolojilerindeki yenilikler, NATO Stratejik Konsepti, iklim değişikliği konuları da ele alınacak; Çin ve Rusya ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

NATO'nun caydırıcılık kapasitesini artıracak adımlar ile 2021 yılı Liderler Zirvesi için hazırlıklar görüşülecek.

Toplantı, ABD'nin yeni Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de müttefik ülkelerin savunma bakanları ile ilk buluşması olacak.

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