İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2023 Perşembe / 28 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,751
  • EURO
    29,5497
  • ALTIN
    1677.64
  • BIST100
    8458.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün! İşte masadaki konular
Dünya

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün! İşte masadaki konular

NATO ülkelerinin savunma bakanları, toplantının ikinci gününde Ukrayna'ya destek, NATO'nun caydırıcılığı, savunması ve Kosova ile Irak'taki misyonlarını ele alacak. Bakanlar ayrıca, Hamas-İsrail çatışması hakkında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan bilgi alacak.

IHA12 Ekim 2023 Perşembe 11:34 - Güncelleme:
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün! İşte masadaki konular
ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Savunma Bakanları Toplantımızda Ukrayna'nın nasıl destekleneceği, caydırıcılık, savunma, NATO'nun Kosova ve Irak'taki misyonları olmak üzere çeşitli konuları ele alacağız. Bu sabah ayrıca Hamas'ın hafta sonu İsrail'e gerçekleştirdiği saldırılar hakkında bilgi alacağız, İsrail Savunma Bakanı tarafından da bilgilendirileceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Austin ise, "Bu, Vilnius'taki zirveden bu yana ilk bakanlar toplantımız. Bu toplantıda liderlerimizin Vilnius'ta aldığı kararları nasıl uygulayacağımız üzerinde çalışmak için harika bir fırsatımız olacağını düşünüyorum" dedi.

Austin, "NATO'nun savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirmeye odaklanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • NATO destek
  • Caydırıcılık savunması
  • Hamas-İsrail çatışması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.