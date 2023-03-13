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Dünya

NATO şehrin göbeğinde askeri tatbikat düzenledi

Fransa'da şehrin göbeğinde Orion23 tatbikatının son aşaması icra edildi. Siviller gündelik hayatlarına devam ederken, askerler tatbikata devam etti.

İHA13 Mart 2023 Pazartesi 02:47 - Güncelleme:
NATO şehrin göbeğinde askeri tatbikat düzenledi
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Fransa'da 25 Şubat'ta başlatılan ve NATO müttefiklerinin katılımıyla icra edilen Orion23 tatbikatı sona erdi. Fransa, ABD, İtalya, İspanya, Belçika ve İngiltere'den 7 bin askerin katıldığı tatbikatın, son aşaması Fransa'nın Cahors kentinde yapıldı. Cahors'taki tatbikatta, askerler kurusıkı mermiler, ses ve sis bombaları kullanırken, siviller ise gündelik hayatlarına devam etti.

Askerler, tatbikat senaryosu kapsamında ele geçirilen kenti geri aldı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, askerlerin meskun mahal çatışması canlandırdığı sırada araçların ve sivillerin yollardan geçişlerinin devam ettiği görüldü. Son yıllarda şehir ortamında yapılan en büyük tatbikat olan Orion23'ün Cahors'taki ayağına yaklaşık bin asker katıldı.

Fransız Silahlı Kuvvetleri tarafından her yıl düzenlenen ve hava, kara, deniz ve siber alanlarda icra edilen Orion tatbikatı, Fransa tarafından düzenlenen en önemli askeri tatbikatlardan biri olarak kabul ediliyor.

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