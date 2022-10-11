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Dünya

NATO sonrası yeni plan! Ukrayna'dan ABD-İsrail modeli teklifi

Ukrayna'nın NATO hamlesinin ardından yeni bir planı daha devreye soktuğu iddia edildi. Ukrayna'nın ABD-İsrail modelinin bir benzerini Batı'ya önerdiği ileri sürüldü.

Star Gazetesi11 Ekim 2022 Salı 10:27 - Güncelleme:
NATO sonrası yeni plan! Ukrayna'dan ABD-İsrail modeli teklifi
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerini resmen ilhak eden yasayı imzalamasının ardından Ukrayna, NATO'ya katılım ile ilgili hızlandırılmış başvuru belgesini imzalamıştı.

NATO hamlesinin ardından Ukrayna'dan ikinci bir adım daha geldi.

UKRAYNA'DAN ABD-İSRAİL MODELİ TEKLİFİ

Ukrayna hükümetinin Batı'ya yeni bir güvenlik anlaşması önerdiği iddia edildi. Batılı hükümetler ile Ukrayna arasında kısmen ABD'nin İsrail ile ilişkisini örnek alan bir model üzerinde durulduğu ifade edildi.

Kiev Güvenlik Sözleşmesi adı verilen planda Batılı ülkelerin yer aldığı bir koalisyondan Rusya tehdidine karşı Ukrayna için yasal bağlayıcılığı olan garantiler içeriyor. Model ayrıca, gelişmiş savunma silahlarının sağlanması ve Ukrayna ordusunun eğitilmesini de içeriyor.

Ukraynalı yetkililerin NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile bir araya gelerek çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Rasmussen'in planın ABD'ye ve diğer önde gelen Batılı müttefiklere sunulması için geçen hafta Washington'a gittiği ileri sürüldü.

Star Gazetesi

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