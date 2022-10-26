İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2022 Çarşamba / 1 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5942
  • EURO
    18,5614
  • ALTIN
    986.365
  • BIST100
    3975.01
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşiyor... NATO tatbikatında gururlandıran Türkiye detayı
Dünya

Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşiyor... NATO tatbikatında gururlandıran Türkiye detayı

NATO ülkelerinin çok sayıda savaş uçağı ile icra ettiği nükleer caydırıcılık tatbikatında Türkiye detayı dikkat çekti. NATO Müttefik Hava Komutanlığı'ndan yapılan paylaşımda Türkiye'ye ait savaş uçaklarına yer verilirken, ay yıldız desenli kask takmış bir Türk savaş uçağı pilotunun bulunduğu görsel ise yoğun ilgi topladı.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 01:52 - Güncelleme:
Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşiyor... NATO tatbikatında gururlandıran Türkiye detayı
ABONE OL

NATO ülkeleri, çok sayıda savaş uçağının katılımıyla Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı icra ediyor.

NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin "Steadfast Noon" tatbikatında şu anda nükleer caydırıcılık kabiliyetlerini denediği belirtildi.

Tatbikata onlarca savaş uçağının katıldığı, askeri manevraların Avrupa'nın kuzeybatısında düzenlendiği ifade edildi.

- TÜRK PİLOTUN RESMİ PAYLAŞILDI

Steadfast Noon tatbikatının yıllık rutin eğitim faaliyeti olduğu vurgulanan açıklamada, tatbikata 14 ülkeden çeşitli tiplerde 60'dan fazla savaş uçağının katıldığı aktarıldı.

AIRCOM paylaşımında aralarında Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağın bulunduğu bazı savaş uçaklarının fotoğraflarına da yer verildi.

Fotoğraflardan birinde de ay yıldız desenli kask takmış bir Türk savaş uçağı pilotu yer aldı.

B-52'LER DE KATILIYOR

30 Ekim'e kadar sürecek Steadfast Noon tatbikatı ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılıyor. Tatbikatta kullanılan savaş uçakları arasında dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleriyle gözetleme uçakları ve tanker uçaklar bulunuyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD'ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52'ler de kullanılıyor.

"Steadfast Noon" tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.