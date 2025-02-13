NATO Savunma Bakanları, savunma harcamaları ile üretimini artırma ana gündemiyle Brüksel'deki karargahta bir araya geldi.

Toplantının açılışında Rutte, haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak NATO zirvesi öncesinde hazırlıkların ele alınacağını ifade ederek, bugünkü toplantının ana gündeminin müttefiklerin savunma harcamaları ile üretimini artırması gerekliliği olduğunu belirtti.

Rutte, NATO'nun Avrupa müttefikleri ile Kanada'nın son yıllarda yük paylaşımına verdikleri katkıyı artırdığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Avrupalı müttefikler ve Kanada savunma için son 10 yılda 700 milyar ABD dolarından fazla katkı yaptı. Bu, 2024'te Avrupa ve Kanada'daki NATO müttefiklerinin savunmaya yaklaşık 500 milyar dolar yatırım yaptığı anlamına geliyor ve bu 2023'e kıyasla neredeyse yüzde 20'lik bir artışa denk geliyor. Yine de yeterli olmaktan çok uzak. Ancak bunu başarabiliriz."

Toplantının diğer önceliğinin savunma üretimlerinin artırılması olduğunu dile getiren Rutte, İttifak genelinde savunma endüstrisinin canlandırması gerektiğinin altını çizdi.

Rutte, "ABD'den, Türkiye'nin gurur verici savunma sanayi temeline kadar Avrupa'nın tümünde dünyanın en iyi endüstrilerine sahibiz. Ancak rakiplerimizi, Rusya'yı, Çin'i ve diğerlerini geride bırakmak için daha fazlasını, daha hızlı ve birlikte üretmeliyiz." dedi.

Genel Sekreter, toplantının diğer gündem maddelerinin Rusya'nın başta Baltık Denizi'nde olmak üzere İttifak'ı hedef alan istikrarsızlaştırıcı eylemleri ile Ukrayna-Rusya Savaşı olacağını belirtti.

Oturumun sonunda müttefikler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya da gelecek.



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NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE'DEN SAVUNMA ÜRETİMİ UYARISI

Rutte, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na girerken basına açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in dün Ukrayna Temas Grubu toplantılarında verdiği mesajlara değinen Rutte, "Hepimiz Ukrayna'da barışın er ya da geç olmasını istiyoruz. Hepimiz Ukrayna'nın bu görüşmeler başladığında mümkün olan en iyi konumda olmasını istiyoruz, böylece görüşmeler başarıyla sonuçlanabilir." dedi.

Rutte, şöyle devam etti:

"Daha fazla harcama yapmalıyız. Sadece ABD'nin bunu beklemesi nedeniyle değil. Avrupa'nın üzerine düşeni üstlenmesi ve adil yük paylaşımı beklemesi nedeniyle değil. Aynı zamanda Rusya'dan ve diğer rakiplerden gelen tehdidin arttığını bildiğimiz için de daha fazla harcama yapmalıyız."

NATO Genel Sekreteri Rutte, "Yeterince üretmiyoruz ve bu ABD'den, Türkiye'ye ve tüm Avrupa Birliği (AB), Norveç'ten İngiltere'ye kadar ortak sorunumuz. Harika savunma sanayimiz var ancak yeterince üretmiyoruz." diye konuştu.

"Rusya, her üç ayda bir NATO'nun bir yılda ürettiği kadar silah ve mühimmat üretiyor." diyen Rutte, toplantının ana gündem maddesinin, müttefiklerin savunma harcamalarının artırılması olduğunu vurguladı.

- İTTİFAK HANGİ YÖNE GİDİYOR?

Mark Rutte, bir gazetecinin ABD'deki pozisyon değişikliğine atıfta bulunarak "İttifak hangi yöne gidiyor?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"İttifak gelecek nesiller için yerinde duruyor. Şu anda ve gelecekte herhangi bir düşmanla savaşmak için mümkün olan en iyi caydırıcılığa sahip olduğumuzdan emin olmak için yerimizdeyiz. Ancak bu Ukrayna konusunda iyi bir anlaşmaya varmamız gerektiği anlamına geliyor. Savunma harcamalarını artırmalıyız. Savunma sanayi üretimini artırmalıyız. Bunlar hepimizin ortaklaşa sahip olduğu net görevler, bunları tartışacağız. Her zaman ortaklaşa sahip olduğumuz net bir görev olmayabilir. Bunları tartışacağız. Her zaman hemen aynı fikirde olmayabiliriz, ancak her zaman olduğu gibi sonunda ortak pozisyonlara varıyoruz."

- BİR İHANETİN BAŞLANGICI MI?

NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinin, "Ukrayna'ya bir ihanetin başlangıcına işaret edip etmediğiyle" ilgili soruyu şöyle cevapladı:

"Dün gördüğümüz şey, Washington'dan gelen açıklamalardı. Buna, Başkan (Volodimir) Zelenskiy ile yaptığı uzun telefon görüşmesi de dahildi. Bunu söylemeyi unuttunuz. Bu yüzden bundan sonra bunun nasıl ilerleyeceğini adım adım göreceğiz."

Rutte, Ukrayna'nın bu ülke ile ilgili olan her şeye yakından dahil olmasının öneminin altını çizerek Ukrayna konusunda varılacak anlaşmanın sürdürülebilir olması ve Putin'in tekrar saldırması olasılığının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

- ABD'NİN MESAJLARI

ABD Savunma Bakanı Hegseth, dün Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'nda Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile aynı masaya oturarak sert mesajlar vermişti.

Hegseth, Ukrayna'da savaşı diplomasiyle sonlandırmayı amaçladıklarını, Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin ve NATO'ya üye olmasının gerçekçi hedefler olmadığını söylemişti.

ABD'li bakan ayrıca, savunma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarılması gerektiğini vurgulamıştı.