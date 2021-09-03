3 Eylül 2021 Cuma 15:54 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 16:14

NATO'dan yapılan açıklamada, Kabil Havaalanı'nın işletilmesinin Türkiye ve Katar tarafından gerçekleştirilmesine dair müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye ve Katar'ın Kabil havalimanını işletme konusunun halen görüşüldüğünü söyledi.

Stoltenberg konuyu Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani ve Katar Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi.

Kabil Havalimanını 6 yıl boyunca işleten Türkiye, NATO ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinden sonra da havalimanını işletmek için yardım teklif etmişti. Katar da bu konuda yardımcı olma teklifi sunmuştu.