NATO, Ukrayna, Batı Balkanlar ve Çin gündemiyle Brüksel'de toplandı

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantıda, Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündem başlıkları arasında Rusya ile savaşan Ukrayna'da sahadaki durum, Ukrayna'nın NATO üyeliği yolunda yerine getirmesi gereken şartların değerlendirilmesi ve bu ülkeye verilecek destek, Batı Balkanlar'daki gelişmeler, Çin'in yükselişinin getirdiği sınamalar ve Gazze'deki durum başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler bulunuyor.

Bakanların iki günlük toplantısı kapsamında NATO-Ukrayna Konseyi de dışişleri bakanları seviyesinde ilk kez yarın toplanacak. Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde kurulan, devlet ve hükümet başkanları seviyesinde ilk toplantısını yapan Konsey, iki kez büyükelçiler, bir kez de savunma bakanları seviyesinde bir araya gelmişti.

Bakanların toplantısına NATO üyelik süreci devam eden İsveç'in dışişleri bakanı da katılıyor. Ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de toplantı kapsamındaki oturumlardan birine katılacak.