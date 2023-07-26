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Dünya

NATO-Ukrayna Konseyi, Karadeniz tahıl anlaşması konusunda toplandı

NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğuyla varılan Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmesinden sonra bölgedeki 'ciddi güvenlik durumunu' ele almak üzere toplandı.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 19:24 - Güncelleme:
NATO-Ukrayna Konseyi, Karadeniz tahıl anlaşması konusunda toplandı
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NATO-Ukrayna Konseyi, 11-12 Temmuz'daki Vilnius Zirvesi'nde kurulmasından sonraki ikinci toplantısını bugün Brüksel'deki NATO karargahında büyükelçi seviyesinde yaptı. Toplantıya, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov ile Ukraynalı askeri yetkililer de katıldı.

Toplantı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı istişarenin ardından düzenlendi. Toplantıya NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana başkanlık etti.

Toplantının ardından NATO'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın anlaşmadan çekilme kararı ile Ukrayna'nın tahıl ihracatını durdurma girişimleri, Ukrayna'daki liman kentleri ve tahıl depolarına saldırılarının müttefikler ve Ukrayna tarafından kınandığı bildirildi.

Rusya'nın Karadeniz'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesindeki yeni uyarı alanının yanlış hesaplamalar ve gerginliğin artması riski ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, Jens Stoltenberg'in şu ifadelerine yer verildi:

"Karadeniz'deki tehlikeli ve gerginliği artırıcı eylemlerin tam sorumluluğu Rusya'dadır. Rusya, açlığı silah olarak kullanmayı ve dünyada en zor durumdaki insanları gıda istikrarsızlığıyla tehdit etmeyi kesmelidir. Rusya'nın eylemleri aynı zamanda NATO için stratejik öneme sahip Karadeniz bölgesinde istikrara ciddi tehlike oluşturmaktadır. Müttefikler Ukrayna'ya desteği ve ihtiyat durumumuzu artırmaktadır. İttifak topraklarının her santimetresini herhangi bir saldırıdan korumaya yönelik hazırlığımız sürmektedir."

Açıklamada ayrıca "Müttefikler, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını canlandırmak için süren çabalarını, ayrıca Bulgaristan ve Romanya dahil olmak üzere diğer müttefiklerin ve AB ile BM'nin Ukrayna tahılının karadan ve denizden ihracatına yönelik çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır." değerlendirmesine yer aldı.

NATO ve müttefiklerin deniz devriye uçakları ve insansız hava araçlarıyla Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarını artırdığına dikkat çekilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra NATO'nun bölgede mevcudiyetini artırdığı hatırlatıldı.

  • NATO
  • Ukrayna Konseyi
  • tahıl koridoru

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