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Dünya

NATO-Ukrayna Konseyi tahıl konusunda toplanacak

NATO-Ukrayna Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in çağrısıyla Ukrayna tahılının Karadeniz'den sevkiyatını ele almak üzere toplanacak.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 11:49 - Güncelleme:
NATO-Ukrayna Konseyi tahıl konusunda toplanacak
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Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde kurulan ve ilk toplantısını zirve sırasında yapan Konsey, ikinci kez bir araya gelecek.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in dün konuştuğunu ve Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından tek taraflı çekilmesini ele aldıklarını belirtti.

Lungescu, Zelenskiy'in talebi üzerine Stoltenberg'in NATO-Ukrayna Konseyini 26 Temmuz Çarşamba günü büyükelçi seviyesinde toplayacağını açıkladı.

Konseyin, Ukrayna'nın ürettiği tahılın Karadeniz'den dünya pazarlarına sevkiyatını ele alacağı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin, geçen hafta, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın fiilen son bulduğunu, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının yerine getirilmediğini, Rusya'nın ilgili şartlar uygulandığında tahıl anlaşmasına geri döneceğini açıklamıştı.

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