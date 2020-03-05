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Dünya

NATO üyelerinden Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na destek

NATO üyesi 29 ülke Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) kararlı bağlılıklarını vurgulayarak, antlaşmanın küresel silahların yayılmasının engellenmesine önemli katkılar sunduğu belirtildi.

AA05 Mart 2020 Perşembe 14:07 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 14:07

NATO üyelerinden oluşan Kuzey Atlantik Konseyi, NPT'nin yürürlüğe girmesinin 50'nci yılı vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

NPT'nin nükleer silahların yayılmasını engelleme bağlamında temel görev üstlendiğine dikkati çekilen açıklamada, antlaşmanın nükleer enerjinin bilim ve teknoloji için barışçıl yollarla kullanılması noktasında uluslararası çerçeve niteliği taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, antlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana nükleer silahlasızlanma açısından çok önemli ilerlemeler sağlandığı hatırlatılarak, "Süregelen silahların yayılmasından kaynaklanan sınamalar, antlaşmanın ayakta kalması ve güçlendirilmesinin önemine işaret ediyor. Bu antlaşmanın bir alternatifi bulunmuyor." ifadelerine yer verildi.

Silahlalanmanın kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasının engellenmesinin NATO'nun güvenlik hedeflerinin önemli bir parçasını oluşturduğu belirtilen açıklamada, "NATO müttefikleri silahsızlanma ve yayılmanın engellenmesi bağlamında görevlerini uzun süreden beri yerine getiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "NATO NÜKLEER İTTİFAK OLMAYA DEVAM EDECEK"

Açıklamada, "Nükleer silahlar var oldukça NATO da nükleer bir ittifak olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

NATO'nun nükleer kabiliyetinin temel amacının barışı korumak ve saldırganlığı engellemek olduğu kaydedilen açıklamada, ittifakın nükleer düzenlemelerinin de NPT ile uyumlu olduğu, müttefiklerin esasen nükleer silahların olmadığı bir dünyayı desteklediği bildirildi.

NATO, NPT'nin 50'inci yılına özel olarak aynı zamanda antlaşmayla ilgili arşivindeki bazı gizli belgeleri de kamuya açtığını duyurdu.

Nükleer silahlar konusunda 1970 yılından beri yürürlükte olan NPT, yeni silah geliştirilmesini yasaklayarak gelecekte tamamen bu silahların kaldırılmasını amaçlıyor.

Üç temel üzerine inşa edilen ve halihazırda 180'den fazla ülke tarafından imzalanan NPT, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımını hedefliyor.

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