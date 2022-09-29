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Dünya

''NATO üyeliği Finlandiya'yı Rus operasyonlarının hedefi yapabilir''

Finlandiya Güvenlik ve İstihbarat Servisi (SUPO), gelecekte NATO üyesi olmanın Finlandiya'yı Rus istihbaratı ve operasyonları için 'daha ilginç bir hedef' haline getireceğini iddia etti.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
''NATO üyeliği Finlandiya'yı Rus operasyonlarının hedefi yapabilir''
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SUPO tarafından yapılan güvenlik incelemesinde, Rusya'nın geleneksel olarak uyguladığı ana istihbarat toplama yaklaşımının diplomatik örtü altında insan istihbaratı olduğuna atıf yapılırken Ukrayna ile savaşın ardından birçok Rus diplomatın Batı'dan sınır dışı edilmesi üzerine Moskova'nın son dönemde siber alana ve diğer istihbarat kaynaklarına yöneldiği bildirildi.

İncelemede, Rusya'da yaşayan veya ziyaret eden yabancıların yanı sıra Batı ülkelerinde çalışan Rusların da istihbarat toplama hedefi olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

Gelecekte NATO'ya katılmanın Finlandiya'yı Rus istihbaratı ve operasyonları için "daha ilginç bir hedef" haline getireceği iddia edilen incelemede, Moskova'nın komşusu aracılığıyla NATO ile ilgili istihbarat elde etmeye çalışabileceği kaydedildi.

Mayıs ayında İsveç ile NATO üyeliği için başvuran Finlandiya, Rusya ile 1340 kilometrelik kara sınırı paylaşıyor.

  • Finlandiya istihbaratı
  • NATO
  • Rus operasyonları

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