15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,273
  • 5,9896
  • 218.489
  • 102.096
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

NATO ve Rusya SSC-8 füze konusunda anlaşamadı

Rusya'nın SSC-8 füze sisteminin INF Anlaşması'nı ihlal ettiği konusunda NATO üyelerinin hemfikir olduğunu dile getiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, '(INF Anlaşması) Rusya tarafının tutum değişikliğine gideceğine ilişkin bir sinyal alamadık. Gerçek ilerleme kaydedemedik' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"NATO-Rusya Konseyi ilerleme kaydedemedi" - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "(INF Anlaşması) Rusya tarafının tutum değişikliğine gideceğine ilişkin bir sinyal alamadık. Gerçek ilerleme kaydedemedik" dedi.

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) görüşüldüğü NATO-Rusya Konseyi'ne ilişkin, "Rusya tarafının tutum değişikliğine gideceğine ilişkin bir sinyal alamadık. Gerçek ilerleme kaydedemedik." dedi.

Brüksel'de Rus ve NATO büyükelçilerini bir araya getiren NATO-Rusya Konseyi'ne başkanlık eden Stoltenberg, görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, 2019'un ilk toplantısında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ve Ukrayna'daki güvenlik durumunu ele aldıklarını, bu iki konuda Rusya ve NATO müttefikleri arasında derin görüş ayrılığı bulunduğunu ifade etti.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakının ardından Ukrayna'nın NATO için öncelikli konulardan biri olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, müttefiklerin Rusya'ya Azak Denizi'ndeki gerginliği azaltma ve Ukraynalı gemicileri serbest bırakma çağrısını yinelediğini kaydetti.

- "INF Anlaşması'na ilişkin ilerleme kaydedemedik"

Stoltenberg, INF Anlaşmasın'ın Avro-Atlantik bölgesinin güvenliği için kilit öneme sahip olduğu konusunda konsey üyelerinin hemfikir olduğunu belirterek, "Ancak anlaşma büyük tehlike altında. Sorunu çözümlemek için de ilerleme kaydedemedik." diye konuştu.

"Rusya tarafının tutum değişikliğine gideceğine ilişkin bir sinyal alamadık. Gerçek ilerleme kaydedemedik." diyen Stoltenberg, ABD'nin 2 Şubat'ta anlaşmadan çekilme sürecini başlatacağını ve 6 ay içinde de çekileceğini ifade etti.

Stoltenberg, bu süre zarfında Rusya'nın anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi için fırsatı olacağını belirterek, konuya ilişkin irtibat ve diyaloğun süreceğini kaydetti.

Rusya'nın SSC-8 füze sisteminin INF Anlaşması'nı ihlal ettiği konusunda NATO üyelerinin hemfikir olduğunu anımsatan Stoltenberg, Rusya'ya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Stoltenberg, iki tarafın da anlaşmadan çekilmesi durumunda ne olacağına ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, askeri yetkililerin konuya ilişkin çalışma yürüttüğünü açıkladı.

2002 yılında kurulan NATO-Rusya Konseyi mekanizması, tarafların ortak güvenlik konularında görüş alışverişi ve iş birliği yapması için imkan sağlıyor.

Ancak Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı işgalinin ardından NATO-Rusya Konseyi, sadece taraflar arasındaki iletişim kanallarının açık tutulduğu bir platforma dönüşmüştü.

Bahçeli, Türk-Kürt ayrımı yapanlara Alparslan Türkeş´in sözleriyle seslendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Korkaklar zafer anıtı dikemez'

'Korkaklar zafer anıtı dikemez'

MHP İl Başkanı görevinden alındı

MHP İl Başkanı görevinden alındı

Trump'ın sağ kolu gözaltına alındı

Trump'ın sağ kolu gözaltına alındı

Güvenlik güçleri FETÖ'ye ait okulların yönetimini devraldı

Güvenlik güçleri FETÖ'ye ait okulların yönetimini devraldı

Açık denizler için güç birliği yaptılar

Açık denizler için güç birliği yaptılar

Berlin'den Venezuela açıklaması: Meşru başkan olamaz

Berlin'den Venezuela açıklaması: Meşru başkan olamaz

Bakan Akar'dan müjde: Kısa sürede çözeceğiz

Bakan Akar'dan müjde: Kısa sürede çözeceğiz

Haberi Çavuşoğlu verdi: Çalışmalar başlayacak

Haberi Çavuşoğlu verdi: Çalışmalar başlayacak
 

POPÜLER HABERLER

Hortum anında ne yapmalı?

Hortum anında ne yapmalı?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA