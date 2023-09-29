İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2023 Cuma / 15 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4205
  • EURO
    29,0715
  • ALTIN
    1635.16
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • NATO yıl sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecek
Dünya

NATO yıl sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun bu yılın sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisini geliştirmiş olacağını söyledi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 18:41 - Güncelleme:
NATO yıl sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecek
ABONE OL

Stoltenberg, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Başbakan Mette Frederiksen ile "2023 Kuantum Konferansı"na katıldı.

Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada, NATO'nun yeni teknolojilere ayak uydurmaya devam ettiğini belirterek, "Yıkıcı teknolojilerin hızla yayılmasıyla, kuantum alanı da dahil olmak üzere yeni teknolojilere de daha fazla uyum sağlamalıyız." dedi.

NATO'nun senenin sonuna kadar bir kuantum stratejisi geliştireceğini ifade eden Stoltenberg, böylece NATO'nun sahip olduğu yeteneklerle, doğru teknolojileri birleştirerek teknolojilerin düşmanca kullanımına karşı hazır hale gelineceğini söyledi.

Stoltenberg, daha sonra Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ile birlikte NATO'nun yeni hızlandırıcı sitesi "Deep Tech Lab–Quantum"un (Derin Teknoloji Laboratuvarı-Kuantum) açılışını yaptı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni laboratuvarın, "NATO'nun 'Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic-DIANA' (Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyonu Hızlandırıcısı) isimli hızlandırma programının bir parçası olarak İttifak genelindeki start-up'ların kuantum destekli çözümleri pazarlamasına yardımcı olacağı" bildirildi.

Açıklamada, "DIANA, inovasyoncuların acil güvenlik sorunlarını çözmek için yeni teknolojiler geliştirdiği, NATO ülkeleri genelindeki test merkezleri ve hızlandırıcı sitelerden oluşan bir ağdan oluşur. Kopenhag'daki Derin Teknoloji Laboratuvarı-Kuantum, 2023'te başlatılan beş pilot hızlandırıcı sitesinden biridir." ifadelerine yer verildi.

  • NATO
  • Jens Stoltenberg
  • kuantum teknolojisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.