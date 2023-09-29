NATO yıl sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejisi geliştirecek

Stoltenberg, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Başbakan Mette Frederiksen ile "2023 Kuantum Konferansı"na katıldı.

Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada, NATO'nun yeni teknolojilere ayak uydurmaya devam ettiğini belirterek, "Yıkıcı teknolojilerin hızla yayılmasıyla, kuantum alanı da dahil olmak üzere yeni teknolojilere de daha fazla uyum sağlamalıyız." dedi.

NATO'nun senenin sonuna kadar bir kuantum stratejisi geliştireceğini ifade eden Stoltenberg, böylece NATO'nun sahip olduğu yeteneklerle, doğru teknolojileri birleştirerek teknolojilerin düşmanca kullanımına karşı hazır hale gelineceğini söyledi.

Stoltenberg, daha sonra Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ile birlikte NATO'nun yeni hızlandırıcı sitesi "Deep Tech Lab–Quantum"un (Derin Teknoloji Laboratuvarı-Kuantum) açılışını yaptı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni laboratuvarın, "NATO'nun 'Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic-DIANA' (Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyonu Hızlandırıcısı) isimli hızlandırma programının bir parçası olarak İttifak genelindeki start-up'ların kuantum destekli çözümleri pazarlamasına yardımcı olacağı" bildirildi.

Açıklamada, "DIANA, inovasyoncuların acil güvenlik sorunlarını çözmek için yeni teknolojiler geliştirdiği, NATO ülkeleri genelindeki test merkezleri ve hızlandırıcı sitelerden oluşan bir ağdan oluşur. Kopenhag'daki Derin Teknoloji Laboratuvarı-Kuantum, 2023'te başlatılan beş pilot hızlandırıcı sitesinden biridir." ifadelerine yer verildi.