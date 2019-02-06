NATO Liderler Zirvesi aralık ayında Londra'da yapılacak

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir açıklama yayımlayarak, NATO Liderler Zirvesi'nin aralık ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacağını duyurdu.

NATO'nun kuruluşunun 70. yıldönümünde zirveye ev sahipliği yaptığı için İngiltere'ye teşekkür eden Stoltenberg, NATO'nun ilk merkezinin Londra olduğunu hatırlattı.

Stoltenberg açıklamasında, "Londra’daki toplantı, Müttefik Devlet ve Hükümet Başkanlarının şu an ve gelecekte karşılaştığımız güvenlik zorluklarını ele alması ve NATO’nun yaklaşık bir milyar insanı güvende tutmak için uyum içinde çalışmaya devam etmesi adına bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

Associated Press'te yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın da zirveye katılması bekleniyor.