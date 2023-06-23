İsveç, NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyuyor. Türkiye, İsveç'ten teröre karşı mücadele konusunda bazı taleplerde bulundu. İsveç Türkiye'nin talepleri karşısında sözde terör yasasını çıkardı ancak, fiilen uygulamaya koymakta çekinceli davrandı.

Türkiye'nin, terörle mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle üyeliğini veto ettiği İsveç, sık sık terör örgütü PKK mitinglerine izin vermesiyle gündeme geliyordu. Küstah ve çirkin manzaraların yaşandığı İsveç'te, terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan birçok gösteri düzenlemişti.

Son olarak İsveç, NATO üyeliği için Türkiye'nin Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesinde vereceği karara dikmiş durumda.

"TÜRKİYE, İSVEÇ'TEN CİDDİ OLDUĞUNU KANITLAMASINI BEKLİYOR"

Zirve öncesi ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin İsveç'ten talep ettiği şartları yazdı.

Söz konusu haberde, Türkiye'nin İsveç'ten teröre bulaşan isimleri iade etmesini ya da sınır dışı etmesini beklediği yer aldı.

Ankara'nın yaklaşık 130 kişilik bir liste gönderdiği ve bu isimlerin iadesini talep ettiği belirtilen haberde şu değerlendirmeye yer verildi;

'Türkiye İsveç'in bu yeni kuralları uygulamada ciddi olduğunu kanıtlaması için iade ve sınır dışı sürecinin başlamasını istiyor.'

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda. Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu...

Bloomberg, İsveç'in üyeliğinin NATO için ise 'İsveç'in üyeliği NATO'nun Baltık üzerindeki kontrolünü tamamlayacak' denildi.

Kritik zirve öncesi İsveç'in birliğe alınması yönünde Türkiye'ye çağrılar devam ediyor.

ABD'nin ardından Almanya da Ankara'ya çağrı yaptı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye İsveç'e üyelik yolunu açma çağrısında bulunmuştu.