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Dünya

NATO'da panik: 'Uçak kaçırıldı' sinyali verildi! F-16'lar havalandı

Yunanistan üzerinden uçarken, İspanya'daki NATO Kontrol Merkezi'ne 'uçak kaçırıldı' sinyali gönderen Lübnan uçağı paniğe neden oldu. Uçaktan herhangi bir dönüş alamayan Yunanistan, F-16'larını uçurdu. Ancak pilotla telsiz bağlantısını kurmayı başaran yetkililer, herhangi bir sorun olmadığını gördü.

Haber Global18 Ağustos 2022 Perşembe 11:09 - Güncelleme:
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Orta Doğu Havayolları'na ait Airbus A321, 10 Ağustos'ta Yunan hava sahasında uçarken, NATO'dan Yunanistan'a bir uyarı geldi.

'UÇAK KAÇIRILDI' SİNYALİ VERİLDİ

Intel Sky tarafından paylaşılan bir videoda söz konusu uçaktan haber alınamadığını söylendi. Açıklamada, "Code Renege, İspanya'daki NATO hava kontrol merkezine gelen bir sinyal oldu. Bu nedenle de Madrid'den kalkan ve Beyrut'a giden içinde de 145 yolcu bulunan uçak yanıt vermiyor" sözlerine yer verildi.

Kaynaklar, pilotun Yunan hava sahasına girerken uçağı teşhis etmediğini ve durumun da müdahaleye yol açtığını ifade etti.

F-16'LAR HAVALANDI

Bunun üzerine Yunan F-16'ları Girit üstünden havalanarak Argolis üstünde uçan sivil çağa yaklaştı. Ancak pilotla telsiz bağlantısını kurmayı başaran yetkililer, herhangi bir sorun olmadığını gördü.

Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise herhangi bir açıklama yapmazken, "Lübnan uçağı, Yunan hava sahasına girdiğinde normal frekanstan daha fazla bir biçimde Yunanistan'daki makamlarla iki kere temasa geçti" denildi.

Code Renegade sinyali, genellikle bir uçağın kaçırıldığını belirtmek için kullanılıyor. Hem NATO'nun hem de Yunanistan'ın alarma geçmesi, uçaktan bu sinyalin alındığının iddia edilmesiydi.

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